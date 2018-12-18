Госдума освободила банки с базовой лицензией от отчетности по МСФО

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому банки с базовой лицензией освобождаются от составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО).

Проект закона был внесен в марте главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, первым зампредом комитета Игорем Дивинским, депутатом Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Авторы поправок напоминают, что с 1 января 2019 года российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут максимально сближены с МСФО. В связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой финансовой отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В принятой в первом чтении версии закона предлагалось освободить от составления отчетности по МСФО банки, не образующие с другими организациями группу. Ко второму чтению данное правило заменили на норму, по которой от составления отчетности по МСФО освобождаются банки с базовой лицензией.

"В отличие от банков с универсальной лицензией, банки с базовой лицензией ограничены в работе с иностранными юрисдикциями. Между тем, необходимость формирования финансовой отчетности по МСФО возникает, прежде всего, у банков, которые выходят на международный рынок", - говорилось в обосновании комитета по финансовому рынку.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.