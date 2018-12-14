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Глава комитета Думы Левин призвал оценить реализуемость идеи автономного Рунета

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил оценить реализуемость законопроекта об автономном Рунете на предмет технологической реализуемости, затратности и возможных негативных последствий для российских пользователей Интернета.

"Необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета", - заявил Левин журналистам в пятницу.

"Данная инициатива носит актуальный характер, обусловленный необходимостью поддержания стабильности работы национального сегмента сети Интернет, на устойчивую работу которого опирается функционирование ряда государственных и корпоративных информационных систем, а также цифровые сервисы малого и среднего бизнеса", - отметил он.

Законопроект о создании системы национального управления маршрутизацией трафика российского сегмента интернета внесен в пятницу членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым.

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Теги: Госдума, Леонид Левин

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