В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобальной сети

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В условиях напряженной международной обстановки одним из вероятных сценариев эскалации может стать отключение России от глобальной сети, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве", - сказал Левин на Национальном форуме информационной безопасности Инфофорум-2019.

В условиях напряженной международной обстановки одним из вероятных сценариев эскалации может стать отключение России от глобальной сети", - заявил депутат.

Ответом на этот вызов, по его мнению, стал разрабатываемый в Госдуме законопроект, которым предусматривается комплекс мер по организации национальной системы маршрутизации трафика, способной обеспечивать доступность ресурсов интернета российским пользователям вне зависимости от того, что происходит с глобальной сетью за пределами РФ.

При этом глава комитета отметил, что российские IT-компании добились значительных успехов в области создания защищенных информационных систем, которые используются в работе государственных органов и для управления стратегическими объектами.

Вместе с тем, по словам Левина, для устойчивого развития цифровой экономики в масштабе всей страны необходимо обеспечить гарантированно стабильное, быстрое и безопасное функционирование национального сегмента интернета.