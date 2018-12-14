Авторы законопроекта об автономном Рунете предлагают создать Центр мониторинга и управления сетью связи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект по защите Рунета от киберугроз содержит положение о создании в стране Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

"Предусматривается создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, задачей которого будет обеспечение доступности услуг связи на территории всей страны при любых экстраординарных ситуациях, а также координация усилий множества операторов связи при всех подобных ситуациях", - сказал Клишас в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, "в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента Интернета и сети связи общего пользования предлагается возложить на Роскомнадзор осуществление централизованного управления сетью связи общего пользования, в том числе по принятию мер по устранению данных угроз".

"Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство РФ. Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснила газете "Ведомости" другой автор этого законопроекта сенатор Людмила Бокова, Центр мониторинга и управления будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи.

По словам Боковой, центр будет определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение.

"Также центр будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика, следует из пояснительной записки к законопроекту. Операторы должны будут устанавливать на своих сетях устройства, определяющие источники передаваемой информации, и в случае необходимости блокировать их, гласит законопроект. Какие - в документе не уточняется. Говорится лишь, что операторы не должны будут устанавливать их за свой счет", - пишет издание.

Государство само создаст эту систему, уверяет Бокова: средства будут выделены из внутренних ресурсов Роскомнадзора и за счет программы "Цифровая экономика".

Бюджет проекта Бокова не уточнила, отмечают "Ведомости". Он будет рассчитан ко второму чтению законопроекта, надеется она.

Ранее в пятницу в Госдуму был внесен законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США. Как говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении "Интерфакса", проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Авторы законопроекта - сенаторы Клишас и Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

В думской фракции "Единой России" уже сообщили, что обсудят законопроект "о защите Рунета" на следующей неделе. Первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев высказал мнение, что "концепция законопроекта заслуживает поддержки".

Между тем глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил изучить законопроект об автономном Рунете на предмет технологической реализуемости, затратности и возможных негативных последствий для российских пользователей Интернета.

"Необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей Интернет", - считает Левин.