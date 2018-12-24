Рубль вырос к доллару и евро перед пиком налоговых выплат декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами декабря и укреплению цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,49-68,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,6 руб./$1 (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 78,05 руб./EUR1 (-18,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 21,66 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,33 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте понедельника после сильного падения по итогам предыдущих торгов (доллар в пятницу вечером преодолевал отметку 69 руб./$1 впервые с 12 сентября) благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат декабря и благодаря росту цен на нефть. В ближайшие дни компаниям-экспортерам придется выплатить НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом более 1 трлн рублей.

При этом участники рынка обеспокоены сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп в частных беседах выражал желание отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Федрезерв поднял базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, хотя за пару дней до этого Трамп требовал отказаться от повышения стоимости кредитования.

Будущий глава администрации президента Мик Малвани сказал в воскресенье в интервью ABC, что Трамп "теперь понимает", что не может уволить Пауэлла.

В понедельник торги на биржах США пройдут в укороченном режиме, во вторник американские биржи закрыты.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник восстанавливается после падения в прошлую пятницу и по итогам недели в целом, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов.

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве увеличилась на 0,61% - до $54,15 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,42%, до $45,78 за баррель.

За неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе подскочило на 10 единиц - до 883 установок. Прирост оказался максимальным с начала ноября, до этого число установок в эксплуатации снижалось две недели подряд.