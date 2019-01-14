Положительное внешнеторговое сальдо РФ за январь-ноябрь выросло на 65% до $191,4 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2018 года составило $191,4 млрд, что на $75,4 млрд (на 65%) выше показателя за аналогичный период 2017 года, следует из сообщения ФТС.

Экспорт в январе-ноябре 2018 года равнялся $410,2 млрд, по сравнению с январем-ноябрем прошлого года он увеличился на 27,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8% общего объема экспорта, на страны СНГ - 12,2%.

Импорт РФ в январе-ноябре составил $218,8 млрд, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,0% общего объема импорта, на страны СНГ - 11,0%.

Внешнеторговый оборот России за январь-ноябрь 2018 года вырос на 19,3%, до $629 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта увеличился до 64,3% (в январе-ноябре 2017 года - 60,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,3% (в январе-ноябре 2017 года - 64,6%), в страны СНГ - 36,2% (32,8%).

По сравнению с январем-ноябрем 2017 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос на 36,1%, а физический - на 5,4%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 18,9%, каменного угля - на 10,2%, природного газа - на 5,9%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта каменного кокса на 8,9%, жидкого топлива - на 8,8%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2018 года составила 9,9% (в январе-ноябре 2017 года - 10,3%), продукции химической промышленности - 6% (в январе-ноябре 2017 года - 6,7%), машин и оборудования - 6,2% (в январе-ноябре 2017 года - 7,4%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 5,5% (в январе-ноябре 2017 года - 5,8%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,1% (в январе-ноябре 2017 года - 3,3%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес за 11 месяцев 2018 года традиционно пришелся на машины и оборудование, составив 47,3% (в январе-ноябре 2017 года - 48,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7% (в январе-ноябре 2017 года - 51,5%), из стран СНГ - 20,4% (21,8%).

Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2017 года возрос на 4%, в том числе электрического оборудования - на 13,7%, инструментов и оптических аппаратов- на 9,7%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 12,9%, а грузовых автомобилей - снизился на 14,6%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2018 года составил 18,3% (в январе-ноябре 2017 года - 17,8%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 12,3% (в январе-ноябре 2017 года - 12,7%), металлов и изделий из них - 7,2% (в январе-ноябре 2017 года - 6,9%), текстильных изделий и обуви - 6,3% (в январе-октябре 2017 года - 6,1%). Доля импорта топливно-энергетических товаров за 11 месяцев 2018 года осталась на прежнем уровне и составила 0,9%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-ноябре 2018 года приходилось 43% российского товарооборота (в январе-ноябре 2017 года - 42,6%), на страны СНГ - 11,8% (12,5%), на страны ЕАЭС - 8,2% (8,9%), на страны АТЭС - 31,1% (30,5%).

Основными торговыми партнерами России за 11 месяцев 2018 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $98,7 млрд (рост на 27,3% к январю-ноябрю 2017 года), Германия - $55,2 млрд (рост на 22,7%), Нидерланды - $42,7 млрд (рост на 17,2%), Италия - $24,4 млрд (рост на 13,7%), Турция - $23,2 млрд (рост на 17,9%), США - $22,7 млрд (рост на 9,4%), Республика Корея - $22,6 млрд (рост на 26,1%), Польша - $19,8 млрд (рост на 35,0%), Япония - $19,6 млрд (рост на 17,7%), Франция - $15,5 млрд (рост на 12,8%).