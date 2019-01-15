Сбербанк в 2018 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 811 млрд рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России в 2018 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 24,1% - до 811,1 млрд рублей по сравнению с 653,6 млрд рублей прибыли в 2017 году, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В декабре чистая прибыль банка составила 52,2 млрд рублей, увеличившись на 4,6% по сравнению с 49,9 млрд рублей за декабрь 2017 года.

"Чистая прибыль банка за 2018 год без учета событий после отчетной даты превысила 800 млрд рублей, рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам - до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках Стратегии 2020", - приводятся слова зампреда правления Сбербанка Александра Морозова в сообщении.

Чистый процентный доход банка за 2018 год увеличился на 3,3% - до 1,253 трлн рублей - в основном за счет роста объема работающих активов.

Чистый комиссионный доход за год вырос на 19,5% - до 429 млрд рублей. Банк отмечает, что самый большой прирост доходов пришелся на операции с банковскими картами, эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов.

Сбербанк в 2018 году увеличил операционные доходы до резервов на 10% - до 1,838 трлн рублей, операционные расходы - на 4,2% - до 568 млрд рублей. Отношение расходов к доходам улучшилось по сравнению с 2017 годом с 32,6% до 30,9%.

Расходы банка на резервы в 2018 году сократились на 13% и составили 267 млрд рублей против 307 млрд рублей в 2017 году. Расходы на резервы в декабре 2018 года достигли 29,3 млрд рублей, большая их часть связана с переоценкой валютных кредитов. Покрытие резервами просроченной задолженности за 2018 год увеличилось с 2,6 раза до 2,9 раза.