ЦБ будет согласовывать перечень компаний, которые могут не возвращать валютную выручку

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Для исключения негативного влияния на финансовый рынок Центробанк наряду с Минфином РФ предлагается наделить полномочиями по согласованию специального перечня резидентов под санкциями, к которым не применяются штрафы за невозврат валютной выручки.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Николай Журавлев, а также группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке напоминается, что перечень резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в связи с введением санкций, утверждает ФНС. При этом согласовывается он только с Минфином.

"Вместе с тем объем валютной выручки резидентов, в отношении которых вводятся ограничительные меры, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ. В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщалось, 12 июля 2018 года Госдума приняла поправки в закон о валютном регулировании, которые отменяют штрафы за нерепатриацию валютной выручки для компаний-экспортеров, которые подпали под западные санкции. "Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании подпали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами", - пояснял, представляя поправки, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Включение резидента в перечень осуществляется на основании его письменного заявления с указанием в нем соответствующего нормативного правового акта иностранного государства, государственного объединения или союза о введении в отношении такого резидента мер ограничительного характера.