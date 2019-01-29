Главгосэкспертиза одобрила расширение нефтепроводов для экспорта через Новороссийск

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектов первых трех этапов работ по увеличению пропускной способности магистральных нефтепроводов Суходольная-Родионовская, Лисичанск-Тихорецк-1, 2 и Тихорецк-Новороссийск-2.

"Цель реализации этих и других проектов по реконструкции системы нефтепроводов порта "Новороссийск" - обеспечение мощности системы в объеме более чем 40 млн тонн в год", - говорится в сообщении ведомства.

Для расширения в 2020-2021 годах пропускной способности магистрального нефтепровода Суходольная-Родионовская до 47,9 млн тонн в год проектом первого этапа работ предусмотрена реконструкция нефтеперекачивающих станций Тарасовская и Родионовская, расположенных в Тарасовском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, уточняет Главгосэкспертиза.

Второй этап включает реконструкцию двух промышленных площадок нефтеперекачивающей станции Кущевская и перевалочной нефтебазы Тихорецкая. В ходе третьего этапа продолжатся работы на перевалочной нефтебазе Тихорецкая и пройдет частичная реконструкция промышленных площадок нефтеперекачивающей станции Нововеличковская и линейной производственно-диспетчерской станции Крымская. За счет реализации проекта в 2022 году мощность магистрального нефтепровода Тихорецк-Новороссийск-2 составит 29,4 млн тонн в год.