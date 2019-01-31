Экс-глава пресс-службы "ЛУКОЙЛа" Долгов перешел в Нефтегазстройпрофсоюз России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарем Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз) России назначен Дмитрий Долгов, который с сентября 1995 по август 2014 года работал в пресс-службе нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", в том числе, и в качестве ее руководителя.

После работы в "ЛУКОЙЛе" Долгов в течение нескольких лет возглавлял центр общественных связей компании "РИТЭК", входящей в структуру НК.

"Мы рассчитываем, что многолетний опыт Дмитрия поможет профсоюзным активистам усилить информационную составляющую в их работе с тем, чтобы буквально каждый член профсоюза был осведомлен о наших действиях по защите прав работников нефтегазового комплекса", - сказал "Интерфаксу" председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.

В конце января Нефтегазстройпрофсоюз России инициировал сбор подписей под обращением в Госдуму РФ за исключение работников и жителей Крайнего Севера из перечня категорий граждан, в отношении которых новое законодательство предусматривает повышение пенсионного возраста.

Нефтегазстройпрофсоюз России создан в декабре 1990 года и является крупнейшим производственным профсоюзом России. Он объединяет в своих рядах работников ПАО "Газпром" , ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть" , ПАО "Сургутнефтегаз" , ПАО "Татнефть" , ПАО "Транснефть" , ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "НОВАТЭК" и многих других предприятий нефтегазового комплекса. Профсоюз представлен в 66 субъектах РФ. В его структуре 20 территориальных и 6 межрегиональных профсоюзных организаций. Еще 49 профсоюзных организаций напрямую входят в структуру Профсоюза. Всего насчитывается около 2000 первичных организаций. Общая численность членов Нефтегазстройпрофсоюза России составляет около 1,2 млн человек.