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Орешкин предрек десятилетия идеологической и экономической борьбы Китая и США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Противостояние между США и Китаем - это столкновение "платформ развития", которое продлится десятилетия, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

"То, что мы наблюдаем, все это называют торговыми войнами, но на самом деле это гораздо более глубокий, долгосрочный процесс - это столкновение платформ развития, идеологии, принципов организации госуправления, принципов, как экономика выстраивается, как культурно-идеологическая сфера выстраивается", - сказал министр.

"Поэтому это только начало долгосрочного процесса - и мы ещё десятилетия это будем видеть, и это будет накладывать отпечаток на всю мировую экономику", - считает Орешкин.

Максим Орешкин Минэкономразвития ПМЭФ Китай США

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