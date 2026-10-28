Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цена фьючерса на природный газ на ближайший месяц на нидерландской площадке TTF в среду достигла 100 евро за МВт.ч впервые с декабря 2022 года.

С тех пор контракт немного откатился и по состоянию на 17:02 по московскому времени дорожает на 3,8%, торгуясь по 99,75 евро за МВт.ч.

Trading Economics отмечает усиление опасений в отношении европейских запасов газа на зиму и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, нарушившего поставки СПГ из стран Персидского залива, на которые до войны приходилось около 20% мирового предложения.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 26 октября выросли до 74,93%, что на 14,63 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

Европа столкнется с проблемами зимой, если в ближайшие месяцы не будет наращивать закупки газа, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.

На континенте ожидается похолодание, что может привести к повышению спроса на отопление. Ситуацию усугубляют внеплановые простои газовых месторождений в Норвегии.