Путин заявил, что инвесторы из Турции готовы выкупить часть доли в проекте АЭС "Аккую"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турецкие инвесторы готовы выкупить часть доли "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" в Турции, сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в рамках саммита "Россия - Африка".

"Там полностью наше финансирование, все $25 млрд. Это 100% российские инвестиции. Там на уникальных условиях - мы строим, эксплуатируем, владеем. Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем", - сказал президент.

О том, что "Росатом" находится в переговорах о продаже 49% в проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, сообщал в 2025 г. председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Такая возможность предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключённым в 2010 г., напоминали в "Росатоме".

"Росатом" ведет с рядом турецких компаний переговоры по их вхождению в уставный капитал проекта АЭС "Аккую", говорил весной 2026 г. гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Прогресс по привлечению инвесторов есть", - отвечал он на соответствующий вопрос в кулуарах РЭН-2026.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается до конца 2026 г.