Рубль ускорил рост к доллару и снижение к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доллар ускорил снижение, евро, напротив, повышается более уверенно на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 64,88 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,47 руб./EUR1, подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,95 копейки - до 68,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах следом за уверенным ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке после выхода данных Минтруда США, оказавшихся существенно хуже ожиданий. По данным ведомства, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. Результат оказался гораздо хуже прогноза (аналитики в среднем ожидали повышения на 180 тыс.) и может стать поводом для снижения базовой процентной ставки. Между тем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, на динамику основных валютных пар в настоящее время влияют три основных фактора. "Это динамика пары "евро-доллар" на Forex, ситуация на рынке нефти и ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ. На пару "евро-доллар" на глобальном рынке оказывает влияние заявление ЕЦБ о возможном смягчении политики в будущем, повышение прогнозов по росту европейской экономики, а также данные по рынку труда США. В то же время нефть нащупала локальное дно на отметке $60 за баррель Brent, и на этом уровне находится много желающих купить, тем более, что большинство аналитиков прогнозирует рост котировок "черного золота". Кроме того, позитивные сигналы относительно снижения ставки 14 июня оказывает Банк России. Раньше в этом вопросе была неопределенность, сейчас все уверены в снижении", - отметил Верников.

"Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть почти на 3% по обеим маркам. Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ 2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи", - говорит аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Нефть

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в пятницу на оптимизме по поводу мировой торговли и заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности продлить ограничения на добычу. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 2,81% - до $63,4 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,83% - до $54,08 за баррель.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих на Петербургском международном экономическом форуме, кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Тем временем СМИ сообщают, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, в том случае, если страна примет меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Опасения по поводу торговых войн США с Мексикой и Китаем стали основным негативным фактором для нефтяного рынка в текущем году. Инвесторы полагают, что ухудшение ситуации в мировой торговле приведет к ослаблению роста глобального ВВП и подорвет спрос на топливо.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,45 копейки, до 65,0395 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,03 копейки, до 73,2605 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 18,57 копейки по отношению к четвергу и составил 64,9864 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 19,34 копейки и составил 64,9712 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 779,204 млн, из которых $587,449 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 191,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,26 копейки по отношению к четвергу, до 73,2188 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,46 копейки и составил 73,3734 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR646,088 млн, из которых EUR228,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR417,325 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,07% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась также на 1 б.п. - до 8,32% годовых.