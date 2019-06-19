Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Правительство хочет избавить страну от зависимости от импортного сырья для лекарств

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Также законопроект уточняет порядок культивирования наркосодержащих растений. Он предусматривает, что выращивать опийный мак и перерабатывать смеси с содержанием маковой соломы будут ФГУПы, у которых есть лицензия на эту деятельность. Сейчас в России этим требованиям соответствуют два предприятия, подведомственных Минпромторгу.

Поправки внесло в Госдуму правительство. Первое чтение документ прошел в марте 2019 года.

Как говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту, в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. Девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их производят ФГУПы из импортных фармацевтических субстанций. В правительстве с учетом угрозы санкций сочли целесообразным наладить в России полный цикл производства этих лекарств, в том числе выращивать для них наркосодержащие растения, и для этого предложили изменить действующее законодательство.

Представляя законопроект в Госдуме весной, первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб заявил, что ежегодно в Россию ввозится более 400 кг опийных субстанций. Основными поставщиками являются зарубежные компании-производители из стран Евросоюза, "что обуславливает, на наш взгляд, очень высокую импортозависимость нашей страны в этом важном сегменте лекарственных препаратов", отметил он. Чиновник заверил, что в этой сфере производства сохранится госмонополия и обеспечена надлежащая охрана.