Фракция Демпартии Молдавии вернулась в парламент

И станет оппозицией, хотя и не будет "оголтело" отклонять все предложения правительства

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парламентская фракция Демократической партии Молдавии вернулась в парламент как оппозиция. Об этом решении сообщил ее лидер, бывший премьер-министр Павел Филип.

Он объяснил это решение тем, что "события последних дней вернули парламент в правовое поле".

По его словам, Демпартия будет в оппозиции "ко всем тем, кто подрывает основы государственности, территориальную целостность и Конституцию страны, кто растаптывает европейские ценности", но при этом не будет "оголтело отвергать все предложения властей" и может поддерживать "социально-экономические проекты, направленные на решения проблем граждан".

Филип призвал новые власти "не мстить" и не отстранять от должностей хороших профессионалов: "Это неправильно, мы призываем новые власти не мстить, а доказать, что вы - лучше нас и не повторяете ошибок, за которые нас критиковали". Он отметил, что некоторым членам партии угрожают уголовным преследованием, шантажируют и предлагают перейти в другие партии, но не назвал их имен.

В минувшие выходные в Молдавии завершилось "двоевластие". Оно началось с 8 июня, когда Партия социалистов и правый блок ACUM сформировали правительство, а Демократическая партия, создавшая правительство в январе 2016 года, отказывалась уступить власть. 14 июня правительство Филипа ушло в отставку, после того как Евросоюз, Россия и США признали новый кабинет министров. Также 14 июня Конституционный суд отменил все свои решения, принятые 7-9 июня, вернув ситуацию в правовое поле. Лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк покинул Молдавию.

17 июня Филип заявил, что не знает, куда поехал Плахотнюк и где он находится, и напомнил, что тот и раньше уезжал из страны на какое-то время. Утверждения депутатов нового парламентского большинства о том, что с Плахотнюка нужно снять депутатскую неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности, он комментировать отказался.

Ранее в понедельник Плахотнюк написал в фейсбуке что переходит в оппозицию, но "остается на баррикадах и скоро вернется в страну".