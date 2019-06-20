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Капитализация мессенджера Slack превысила $20 млрд после IPO в Нью-Йорке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Торги акциями американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies начались в четверг на отметке $38,5 за бумагу, что на 48% выше первоначальной оценки в $26 за акцию.

После открытия цена бумаг превысила $40, и совокупная стоимость компании, таким образом, составляет более $20 млрд.

Slack разместил свои акции на Нью-йоркской фондовой бирже в рамках прямого листинга. При таком крайне редком варианте выхода на открытый рынок компании не приходится платить существенные комиссионные андеррайтерам, как это происходит в случае IPO, однако она не привлекает средства в результате размещения.

Вместе с тем прямой листинг позволяет первым акционерам и работникам компании продать свои бумаги в первый же день торгов в отличие от традиционного IPO, когда действует период блокировки продолжительностью несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что компания рассчитывает получить выручку в размере от $590 до $600 млн в текущем финансовом году при скорректированном убытке в 41-44 цента на акцию. В прошлом фингоду, завершившемся 31 января, она получила $400 млн выручки.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. В общей сложности они привлекла инвестиции в размере около $1,2 млрд, и значительная часть средств остается на балансе компании. В число ее инвесторов входят SoftBank и Accel. В августе она завершила последний раунд привлечения финансирования, получив $427 млн. Тогда инвесторы оценили стоимость компании в $7,1 млрд.

Slack используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы. В прошлом году компания сообщила, что ее дневная аудитория превысила 8 млн человек, а число платных подписчиков - 3 млн человек.

Slack

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