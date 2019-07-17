Правительство не поддержало поправки о страховании работников от долгов по зарплате

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство не хочет давать одобрительный отзыв на пакет законопроектов о страховании сотрудников на случай банкротства работодателей и сформулировало к нему много критических замечаний. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с правительственным документом.

По его словам, чиновники считают, что принятие таких законов увеличит расходы бюджета и приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес.

Пакет в правительство направил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству. Авторы законопроектов предлагают ввести специальную страховку, из которой в случае банкротства предприятий его сотрудникам будут выплачивать долги по зарплате.

Поправки предполагают, что компании будут платить в Фонд социального страхования (ФСС) взносы по ставке 0,02% от фонда оплаты труда на случай невыплат зарплат в связи с банкротством работодателя. Для этого предлагается уменьшить с 1,8% до 1,78% одну из двух категорий взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - ту, которая действует для иностранцев и лиц без гражданства. Страховка должна покрыть долги компании по зарплатам, возникшие за три месяца до возбуждения дела о несостоятельности.

Сейчас накопленные до начала дела о банкротстве долги по зарплатам компании выплачиваются после того, как будут "закрыты" текущие платежи: судебные расходы, вознаграждение управляющему, зарплаты, эксплуатационные расходы и другие.

В правительстве считают, что отчислений по предложенному тарифу в 0,02% может не хватить для страховых выплат. Если в ФСС на выплаты не будет хватать средств, то доплачивать работникам придется из средств бюджета, рассказал источник "Интерфакса". Также чиновники опасаются, что может увеличиться фискальная нагрузка на бизнес. По словам собеседника агентства, 0,02% предлагается отчислять от всего фонда оплаты труда, вне зависимости от его размера, а у отчислений на соцстрахование есть лимит (в 2019 году он составляет 865 тысяч рублей).

Законопроект предусматривает, что страховка за невыплаченную зарплату положена только тем, кто работал в компании по трудовому договору не менее трех месяцев на момент возбуждения дела о ее несостоятельности, либо имел такой стаж на этом месте работы, но уволился менее чем за год до этой даты. В правительстве указывают, что такой подход ущемляет права лиц, отработавших у банкрота менее трех месяцев и не решает проблему невыплаты зарплаты тем, чей локальный стаж превысил три месяца уже после начала дела о банкротстве.

Кроме того, чиновники считают, что для получения страховок в организации, имеющие признаки банкротства, будут фиктивно трудоустраивать граждан.