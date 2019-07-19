Дмитрию Мазурову предъявили официальное обвинение

Как говорит информированный источник, вину он не признает

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - МВД предъявило владельцу группы компаний ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову официальное обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с ситуацией.

Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). По информации собеседника агентства, бизнесмен вину не признает.

Мазурова задержали 13 июля и 15 июля арестовали. Из оглашенных в Тверском суде материалов дела следовало, что ему вменяют хищение у Сбербанка 1,8 млрд рублей - денег, которые выделялись НПЗ по кредитной линии от банка. По версии следствия, в 2015 году между "Антипинским НПЗ", основным акционером которого был Мазуров, и ПАО "Сбербанк" был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. В результате сумма в $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления - банку не была возвращена.

Уголовное дело на Мазурова возбудили по жалобе Сбербанка. Банк в пресс-релизе сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор "Антипинского НПЗ" Геннадий Лисовиченко ввели кредитную организацию и других кредиторов предприятия в заблуждение относительно финансового положения и долгов завода.

В мае завод за долги перешел к Сбербанку, который получил 80% предприятия.