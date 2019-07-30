Козак поручил в течение месяца проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать вопрос поддержки "Антипинского НПЗ" (Тюменская область).

"Козак дал такое поручение, срок - месяц", - сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера Илья Джус.

По его информации, проработать вопрос поручено министерству энергетики и министерству финансов.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь "Антипинскому НПЗ". В письме президенту Греф предложил увеличить компенсацию "Антипинскому НПЗ" при закупках нефти. По его мнению, для этого следует увеличить региональную надбавку к обратному акцизу на нефть для "Антипинского НПЗ" с 10 до 50%. Греф пишет, что предприятие расположено в 2600 км от ближайшего порта и нынешних фискальных мер стимулирования недостаточно для обслуживания привлеченной для строительства "Антипинского НПЗ" задолженности.

Кроме того, Греф предлагает добытую нефть на месторождениях "Антипинского НПЗ" в Оренбургской области менять по своп-контрактам на нефть с месторождений в Западной Сибири, говорят источники газеты. Когда Роснедра выдавали лицензии на эти месторождения, одним из условий их получения было перерабатывать добытую нефть на "Антипинском НПЗ". Однако Сбербанк посчитал, что такая схема приведет к $100-120 млн убытков в год.

Ранее сообщалось, что СП Сбербанка России и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году "Антипинский НПЗ" снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка "Антипинского НПЗ" снизилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Антипинский НПЗ находится в предбанкротном состоянии. По последним данным, его долг составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд. В Сбербанке считают, что завод до банкротства довел прежний владелец Дмитрий Мазуров и связанный с ним менеджмент. Адвокат Мазурова выдвигал Сбербанку встречные претензии и говорил, что банк руководил предприятием с ноября 2018 года и намеренно довел его до остановки производства. На Мазурова по жалобе Грефа возбудили уголовное дело, он арестован.