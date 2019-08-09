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"Дочке" ТМК не дали утилизировать старую печь, оказавшуюся наследием Румынии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Румынская "дочка" ПАО "ТМК" столкнулась с необычной проблемой: компания не может утилизировать старую печь, выведенную из эксплуатации четверть века назад, так как та подпала под охрану государства.

Речь идет о предприятии в Решице, которое Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского купила в 2004 году (сейчас носит название TMK-Resita, входит в TMK-Artrom). Это старейшая производственная площадка в Румынии: выпуск стали там начался еще во второй половине 18-го века. В 1962 году была введена в строй сталеплавильная печь №2, в 1993 году ее закрыли.

Демонтировать старую печь нельзя: она включена в список объектов культурного наследия Румынии, сетует TMK-Artrom в своем отчете. Компания уже дважды обращалась в министерство культуры и национального наследия с ходатайством об исключении печи из этого списка, но получила отказ. Чиновники сочли представленный комплект документов неполным и потребовали проведения исторической и технической экспертизы.

Компания "продолжит использовать все законные пути", чтобы добиться исключения из списка сталеплавильной печи, которая переживает "физическую деградацию" и создает риск ЧП в зоне железнодорожной погрузки действующего предприятия, говорится в отчете.

Демонтаж печи дал бы примерно 9 тыс. тонн металлолома, оценивает TMK-Artrom.

ТМК Румыния

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