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Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Акции НК "ЛУКОЙЛ" вечером в понедельник подскочили на 5% после известий о цене выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку.

На Московской бирже к 17:15 акции "ЛУКОЙЛа" выросли до 5251,5 рубля за штуку при объеме торгов 4,773 млрд рублей.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций компании. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения годового собрания акционеров компании от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала "ЛУКОЙЛа" путем приобретения 35 млн размещенных акций.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 82 млн 891 тыс. 133 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 36 млн 624 тыс. 79 акций, говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа".

"Количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям. Акции будут приобретены по цене 5450 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" до 715 млн обыкновенных акций", - уточняет компания.

ЛУКОЙЛ

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