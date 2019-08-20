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"ЛУКОЙЛ" завершил программу buyback, купив 4,96% акций

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" завершил программу обратного выкупа акций (buyback), объявленную 30 августа 2018 года.

Как говорится в сообщении компании, с начала действия программы LUKOIL Securities Limited (100%-ное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13 млн 506 тыс. 650 обыкновенных акций и 23 млн 696 тыс. 806 депозитарных расписок на сумму $3 млрд.

"Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании", - уточняет "ЛУКОЙЛ".

ЛУКОЙЛ

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