Поиск
Важно
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ставропольском крае

Volkswagen не понадобится разрешение Минпромторга РФ для участия в капитале "ГАЗ"

Volkswagen не понадобится разрешение Минпромторга РФ для участия в капитале "ГАЗ"
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов рассмотреть участие Volkswagen в капитале группы "ГАЗ", "если коллеги договорятся" о таком сотрудничестве, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Для этого не требуется прямого разрешения или запрета от Минтпромторга, поэтому если коллеги договорятся о чем-то, мы готовы будем рассмотреть, если это коснется нашей стороны", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах выставки Comtrans-2019.

Он добавил также, что поддержка в части разработки тех или иных компонентов - будет продолжаться. Это касается и "ГАЗа", и "КАМАЗа".

О том, что грузовое подразделение Volkswagen AG - Volkswagen Truck & Bus (с сентября 2018 года получило название Traton Group) рассматривает вхождение в капитал группы "ГАЗ", а также расширение сотрудничества согласно подписанному в июне 2017 года соглашению о намерениях, ранее "Интерфаксу" сообщал источник, знакомый с планами сторон.

По его словам, примером такого сотрудничества является совместная деятельность немецкого автоконцерна Daimler и российского ПАО "КАМАЗ". "Volkswagen и группа "ГАЗ" обсуждают нечто похожее", - сказал тогда он.

В свою очередь гендиректор ООО "МАН Трак энд Бас РУС" (российская "дочка" производителя коммерческой техники MAN, входящего в группу Volkswagen) Питер Андерссон говорил в интервью "Интерфаксу" в ноябре 2017 года, что "в стратегии дивизиона Volkswagen Truck & Bus есть планы по переносу большого числа технологических операций в Россию".

Минпромторг ГАЗ Volkswagen

Новости

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

Продажи электромобилей в мире упали впервые в истории

Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Аргентина ограничила движение капитала

Дело Baring Vostok

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке "Восточный"

Производители выступили против повышения нормативов утилизации товаров до 100%

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет

Силуанов усмотрел основания снижать ключевую ставку ЦБ

Силуанов усмотрел основания снижать ключевую ставку ЦБ

В ВЭБе заявили о планах купить блокпакет НПФ "Благосостояние"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');