Volkswagen не понадобится разрешение Минпромторга РФ для участия в капитале "ГАЗ"

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов рассмотреть участие Volkswagen в капитале группы "ГАЗ", "если коллеги договорятся" о таком сотрудничестве, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"Для этого не требуется прямого разрешения или запрета от Минтпромторга, поэтому если коллеги договорятся о чем-то, мы готовы будем рассмотреть, если это коснется нашей стороны", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах выставки Comtrans-2019.

Он добавил также, что поддержка в части разработки тех или иных компонентов - будет продолжаться. Это касается и "ГАЗа", и "КАМАЗа".

О том, что грузовое подразделение Volkswagen AG - Volkswagen Truck & Bus (с сентября 2018 года получило название Traton Group) рассматривает вхождение в капитал группы "ГАЗ", а также расширение сотрудничества согласно подписанному в июне 2017 года соглашению о намерениях, ранее "Интерфаксу" сообщал источник, знакомый с планами сторон.

По его словам, примером такого сотрудничества является совместная деятельность немецкого автоконцерна Daimler и российского ПАО "КАМАЗ". "Volkswagen и группа "ГАЗ" обсуждают нечто похожее", - сказал тогда он.

В свою очередь гендиректор ООО "МАН Трак энд Бас РУС" (российская "дочка" производителя коммерческой техники MAN, входящего в группу Volkswagen) Питер Андерссон говорил в интервью "Интерфаксу" в ноябре 2017 года, что "в стратегии дивизиона Volkswagen Truck & Bus есть планы по переносу большого числа технологических операций в Россию".