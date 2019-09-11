Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию "АЛРОСА-Нюрба"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА".

Решение поддержали 13 членов набсовета "АЛРОСА". Воздержались двое; ровно столько же людей в совете независимых директоров - это Мария Гордон и Олег Федоров.

В ближайшее время вопрос о добровольной ликвидации планируется вынести на рассмотрение совета директоров "АЛРОСА-Нюрба", а в случае положительного решения - на внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА-Нюрба", которое может состояться в начале ноября.

Консолидация профильных активов на балансе АК "АЛРОСА" призвана повысить эффективность управления ими, поясняет "АЛРОСА".

Акции "АЛРОСА-Нюрба" после объявления о грядущей ликвидации упали в цене на 15%, до 64,6 тыс. рублей.

АК "АЛРОСА" владеет 97,4878% акций "АЛРОСА-Нюрба". Оставшиеся 2,5122% акций принадлежат миноритарным акционерам. Акции "АЛРОСА-Нюрба" котируются на открытом рынке (фондовая секция Московской биржи).

Долгое время 10% акций "Нюрбы" принадлежали Якутии, но в сентябре прошлого года "АЛРОСА" завершила сделку по выкупу этой доли, заплатив около 12 млрд рублей. Одна акция "АЛРОСА-Нюрба" на основании отчета об оценке была оценена в 150 тысяч рублей.

Тогда же "АЛРОСА" заявила о том, что "АЛРОСА-Нюрба" будет присоединена к материнской компании, но механизм присоединения не объявлялся.

"АЛРОСА-Нюрба" владеет двумя лицензиями на пользование недрами (трубки Ботуобинская и Нюрбинская), однако производственную деятельность самостоятельно не ведет. Весь производственный цикл осуществляют на условиях подряда структурные подразделения Нюрбинского ГОКа "АЛРОСА". В настоящее время в "АЛРОСА-Нюрба" работают 30 человек, в основном управленческий персонал.