Медведев разрешил "АЛРОСА" купить смоленский "Кристалл"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 100% акций смоленского производителя бриллиантов "Кристалл" алмазной компании "АЛРОСА". До сих пор 100% "Производственного объединения "Кристалл"" принадлежало Росимуществу.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" должен принять решение по этой сделке 24 сентября. Сообщалось, что независимый оценщик оценил "Кристалл" в 1,886 млрд рублей. Ранее в "АЛРОСА" называли эту оценку завышенной. Однако 18 сентября гендиректор алмазной компании Сергей Иванов через пресс-службу сообщил, что менеджмент смотрит на перспективы интеграции "достаточно позитивно" и уже начал обдумывать организацию совместной работы по огранке и сбыта бриллиантов.

Если набсовет одобрит сделку, руководство АЛРОСА подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы, а договор о купле-продаже будет подписан до конца сентября.

По словам Иванова, объединение ограночных площадок позволит снизить себестоимость и расширить долю рынка. В результате объединения с "Кристаллом" доля "АЛРОСА" на российском рынке огранки вырастет до 70% (сейчас филиал "Бриллианты АЛРОСА" производит порядка 20% бриллиантов в стране).

Смоленский "Кристалл" был создан в 1963 году. Сейчас завод является крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе, он обрабатывает более 200 тысяч карат алмазного сырья в год. Более 90% этого объема "Кристаллу" поставляет "АЛРОСА".

В 2018 году "Кристалл" выпустил и продал 105,7 тысячи и 111,7 тысячи карат бриллиантов соответственно. Общая выручка составила 12,8 млрд рублей, чистая прибыль - 40,7 млн рублей.

В "Кристалл" также входит ювелирное подразделение "Смоленские бриллианты", розничная сеть которого на сегодняшний день насчитывает свыше 50 точек продаж в 30 городах России. Еще "Кристаллу" принадлежит предприятие "Алмаз-сервис", занимающееся производством оснастки и инструмента для алмазной отрасли.