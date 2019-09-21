"Сургутнефтегаз" ввел в Якутии Ленское месторождение

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Компания подчеркивает, что новое месторождение введено с опережением планов.

"Восточная Сибирь - стратегически важный регион деятельности ПАО "Сургутнефтегаз". В текущем году исполнилось 15 лет с начала освоения компанией Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. За это время создана мощная производственная инфраструктура: проложено свыше 1,065 тыс. км трубопроводов, 870 км линий электропередачи, построено 201 км автодорог, построен причал по приему нефтепродуктов пропускной способностью до 40 тыс. тонн нефтепродуктов за навигацию, построен аэропорт "Талакан", - отмечается в релизе.

С учетом Ленского месторождения, "Сургутнефтегаз" ведет эксплуатацию семи месторождений и продолжает развивать ресурсную базу в Восточной Сибири. Компания проводит геолого-разведочные работы на 26 лицензионных участках, расположенных в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Объем поисково-разведочного бурения в Восточной Сибири в 2019 году составит более 55 тыс. м, или более 23% от общего объема геологоразведочных работ компании.

Ежегодный объем инвестиций "Сургутнефтегаза" в Восточной Сибири составляет свыше 22 млрд рублей. Всего за 15 лет работы объем инвестиций компании в регион составил 289,5 млрд рублей. Численность работников, занятых на предприятиях "Сургутнефтегаза" в Якутии насчитывает 9,117 тыс. человек, в том числе 1,569 тыс. - из числа жителей региона.

Добыча компании в Восточной Сибири в 2018 году составила 9,1 млн тонн нефти, что составляет 15% суммарной добычи нефти компании. Планы на 2019 год - 9,3 млн тонн нефти. Существенный прирост обеспечен увеличением добычи на Алинском, Восточно-Алинском, и Северо-Талаканском месторождениях.

Среди наиболее перспективных для нефтедобычи участков недр в регионе - Верхнепеледуйский, Кедровый, Вилюйско-Джербинский, Багдынский, Средневелючанский Гиллябкинский, Джункунский.