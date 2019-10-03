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Для "Сургутнефтегаза" Восточная Сибирь оказалась перспективнее Арктики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Основные перспективы роста ресурсной базы ПАО "Сургутнефтегаз"- это Восточная Сибирь, а не Арктика, заявил журналистам глава компании Владимир Богданов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Восточная Сибирь - там будут большие открытия ("Сургутнефтегаза" - ИФ). Мы недавно Ленское месторождение открыли, это 7-е месторождение в Якутии, которое мы запускаем, из них пять мы сами открыли. Там некрупные месторождения, но, по крайней мере, в Восточной Сибири уже достаточно запасов, которые можно разрабатывать. Открытие Ленского в Якутии позволит увеличить добычу", - сказал он, отвечая на вопрос, интересна ли "Сургутнефтегазу" арктическая зона и шельф РФ.

Богданов добавил, что в целом, по компании добыча будет стабильной и что прогнозы по объемам производства не меняются.

21 сентября стало известно, что "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн.

С учетом Ленского месторождения, "Сургутнефтегаз" ведет эксплуатацию семи месторождений и продолжает развивать ресурсную базу в Восточной Сибири. Компания проводит геолого-разведочные работы на 26 лицензионных участках, расположенных в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Объем поисково-разведочного бурения в Восточной Сибири в 2019 году составит более 55 тыс. м, или более 23% от общего объема геологоразведочных работ компании.

Ежегодный объем инвестиций "Сургутнефтегаза" в Восточной Сибири составляет свыше 22 млрд рублей. Всего за 15 лет работы объем инвестиций компании в регион составил 289,5 млрд рублей. Численность работников, занятых на предприятиях "Сургутнефтегаза" в Якутии насчитывает 9,117 тыс. человек, в том числе 1,569 тыс. - из числа жителей региона.

Добыча компании в Восточной Сибири в 2018 году составила 9,1 млн тонн нефти, что составляет 15% суммарной добычи нефти компании. Планы на 2019 год - 9,3 млн тонн нефти. Существенный прирост обеспечен увеличением добычи на Алинском, Восточно-Алинском, и Северо-Талаканском месторождениях.

Среди наиболее перспективных для нефтедобычи участков недр в регионе - Верхнепеледуйский, Кедровый, Вилюйско-Джербинский, Багдынский, Средневелючанский Гиллябкинский, Джункунский.

Сургутнефтегаз Якутия Арктика

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