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Рынок акций РФ завершил день консолидацией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне наметившейся коррекции в США после отката, вызванного новой критикой президента США Дональда Трампа в адрес Китая; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс", хотя нефть оставалась под давлением на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2760,29 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2739,11 пункта), индекс РТС - 1354,01 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 64,23 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%),"Татнефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Мечела" (-1,8%), "РусГидро" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), "Магнита" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в среду выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-26,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-11,1%), ПАО "Тантал" (-5,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+21%), ПАО "Павловский автобус" (+16,5%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (+8,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+7%), "ТГК-2" (+3,1%), ПАО "Мультисистема" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,059 млрд рублей (из них 8,612 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне снизились на фоне критики президента США Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре, пишет MarketWatch. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,8%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть в среду подешевела на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина, а также на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии.

рынок акций

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