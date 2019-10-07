Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вслед за подросшей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после известий о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая; лидерами роста вступили бумаги нефтяных компаний и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2719,22 пункта (+1%), индекс РТС - 1320,25 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар поднялся до 64,89 рубля (+0,27 рубля).

Подросли акции "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +0,7% "префы"), Сбербанка (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "Татнефти" (+1,5% и +3,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Россетей" (+0,3%).

Сбербанк России за январь-сентябрь 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,6% в годовом выражении, до 665,4 млрд рублей. В сентябре чистая прибыль банка составила столько же, сколько годом ранее - 72,1 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,5%), "Распадской" (-1,5%), "Мечела" (-0,9%), "Магнита" (-0,7%), "РусАла" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "РусГидро" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в понедельник лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (+9,8%), "Магаданэнерго" (+6,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+3,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+3,8%), ADR Qiwi (+3,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,3%), "Транснефти" (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (-21,1%), ПАО "Наука-связь" (-8,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-6,4%), ПАО "Бест эффортс банк" (-4,6%), "МРСК Сибири" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,401 млрд рублей (из них 9,055 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), подросла Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-0,7%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 прибавляет всего 0,1%).

Агентство Bloomberg сообщило в воскресенье, что китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе.

По словам источников агентства, в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Эксперты отмечают, что Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп недавно оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Однако, по словам источников, близких к администрации Трампа, процесс импичмента не скажется на подходе президента к переговорам с КНР, и если Пекин считает, что позиция Штатов ослабла, то это станет просчетом китайской стороны.

Нефть в понедельник подорожала, отыгрывая статистику Baker Hughes; цена Brent к 18:50 по московскому времени на $0,4 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ 4 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,14 за баррель (+1,3% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $53,74 за баррель (+1,8% и -0,7% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных, но под закрытие торгов в пятницу цены подросли благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.