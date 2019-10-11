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Россия предложила создать общий финансовый рынок СНГ для защиты от валютных рисков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Формирование общего финансового рынка СНГ пойдет на пользу повышению конкурентоспособности всех стран Содружества, заявил президент России Владимир Путин.

"Имея в виду проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир, мы видим это - торговые войны, различные ограничения, и мы должны гарантировать себя от валютных рисков", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав стран-участниц СНГ.

Президент РФ считает, что членам Содружества "нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику". В перспективе возможно создание общего финансового рынка СНГ, отметил Путин.

Владимир Путин СНГ

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