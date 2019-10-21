Медведев заявил, что антироссийские санкции не спугнули иностранных инвесторов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Санкции в отношении России не сказались на интересе иностранных инвесторов к ее рынку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИ продолжал расти", - сказал Медведев в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

Он рассказал, что за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50%. По словам премьера, на сегодняшний день общий объем капиталовложений компаний, которые входят в КСИ, составляет около $180 млрд.

В то же время председатель правительства отметил, что с момента создания КСИ некоторые инвесторы все же ушли с российского рынка "в силу своих причин".

Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Санкции против России также ввели Канада, Япония, Швейцария, Австралия и некоторые другие страны. Москва ответила запретом на импорт продовольствия из ЕС, США, Канады, Японии и Австралии. Расширение санкций против РФ продолжается.