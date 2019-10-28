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Минэнерго назвало цену, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти на Таймыре в рамках новой группы НДД должна будет оставаться рентабельной и при не очень высоких ценах на нефть.

"В предлагаемой налоговой системе (5-я группа НДД плюс вычет на инфраструктуру - ИФ), по нашей оценке, в диапазоне $35-40 проект ("Восток Ойл" - ИФ) все равно будет рентабельным", - сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Это (поддержка проекта - ИФ) делается для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы показать рентабельность проекта, что инфраструктура условно убирается из формулы частично для того, чтобы повысить рентабельность. Потому что сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточную доходность проекта", - пояснил он.

Минэнерго нефть Арктика

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