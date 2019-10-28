Новая категория НДД не распространится на Ванкорский кластер "Роснефти"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новая, пятая, категория НДД будет распространяться только на новые проекты на суше Арктики, в основном на таймырские, сообщил начальник департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

На Ванкорский кластер "Роснефти", где уже идет добыча, новая категория НДД не распространится, добавил он.

"Введение еще одной категории НДД оправдано - с учетом того, что для создания здесь новой провинции нужны беспрецедентные затраты на создание инфраструктуры, что сопряжено с беспрецедентными же затратами. Пятая категория НДД предполагает, что сама ставка налога НДД неизменна, но в части НДПИ будет предусмотрен нулевой коэффициент на первые 12 лет с момента начала промышленной добычи нефти при достижении 1%-ной выработки запасов. И потом с 13-го по 18-й годы - выход на полную ставку НДПИ, предусмотренную для режима НДД сейчас", - пояснил он.

"Что касается Ванкора, то обсуждался не налоговый вычет, а вариант, при котором в случае направления компанией, а не государством, средств на создание инфраструктуры для новой нефтегазовой провинции на Таймыре, то эти расходы можно будет частично вычесть из НДПИ, которые выплачиваются Ванкором", - добавил Сазанов.

"Когда мы говорим про вычет из НДПИ Ванкора, мы имеем в виду весь Ванкорский кластер. Но этот вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены нефти. Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены нефти, то вычет 0. Базовая - это как установлено в бюджете, $42 за баррель, и она индексируется каждый год. То есть, только в случае, если будут существовать некие дополнительные доходы, этот вычет будет предоставляться. И он будет предоставляться только в размере фактических понесенных затрат", - пояснил он.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил объединить арктические месторождения "Роснефти" - Лодочное, Тагульское и Ванкорское, совместный проект с ВР "Ермак нефтегаз", а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова в проект "Восток Ойл". Он попросил для него налоговые льготы в 2,6 трлн рублей на 30 лет и заявил о готовности инвестировать в него до 8,5 трлн рублей.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу - сделать Северный морской путь "глобальной транзитной артерией". В апреле 2019 года Сечин пообещал к 2030 году отправлять по этому пути по 100 млн тонн нефти в год.