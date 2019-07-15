Сбербанк и структуры Мамута будут владеть активами Rambler через "Эпоху Диджитал"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО Сбербанк и структуры Александра Мамута будут владеть активами Rambler Group через холдинговую структуру - ООО "Эпоха Диджитал", следует из комментария пресс-службы интернет-компании на запрос "Интерфакса".

ООО "Эпоха Диджитал" зарегистрирована в марте 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Компания на 99,99% принадлежит кипрской "Тексо холдингс лимитед".

С 12 июля "Эпоха Диджитал" владеет 100% ООО "Рамблер Интернет Холдинг", 100% ООО "Рамблер БС", 100% ООО "РА Индекс 20" и 20% ООО "Рамблер & Ко Медиа".

При этом принадлежащая "Эпохе Диджитал" доля "Рамблер & Ко Медиа" переведена в залог структуре Сбербанка - ООО "Цифровые активы".

"Эпоха Диджитал" - холдинговая компания, которая будет владеть активами Rambler Group, вошедшими в периметр сделки со Сбербанком. Передача в залог - промежуточный этап сделки. По завершении сделки залоги будут сняты, Сбербанк будет владеть 46,5% акций ООО "Эпоха диджитал", доли текущих акционеров Rambler Group - A&NN и Era Capital составят 46,5% и 7%, соответственно", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Rambler Group.

В пресс-службе Сбербанка на момент выхода материала комментарий не предоставили.

Сбербанк в апреле объявил о намерении инвестировать в Rambler Group. Получение денежных средств текущими акционерами группы в рамках сделки не предполагается. Инвестиции должны быть направлены на погашение долга, технологическую модернизацию платформы и приобретение контента, отмечал ранее глава Сбербанка Герман Греф.

Объем вложений Сбербанка в рамках этой сделки ранее оценивался в 11 млрд рублей, писала газета РБК со ссылкой на источники. Официально сумму сделки стороны не раскрывали.

В середине мая 2019 года компания "Цифровые активы" ("дочка" Сбербанка) получила в залог доли в четырех ключевых юрлицах Rambler Group, ранее находившихся в залоге у банка "Траст". Доли в ООО "Рамблер & Ко медиа", ООО "Рамблер групп", ООО "Рамблер интернет холдинг" и ООО "Компания Афиша" "Траст" получил в залог в начале апреля 2019 года.

В прошлом месяце президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов рассказывал "Интерфаксу", что долг Rambler Group перед банком "Траст", объем которого составлял 4,5 млрд рублей, был полностью погашен в мае.