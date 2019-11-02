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Медведев поддержал идею перехода стран ШОС на расчеты в нацвалютах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу Казахстана разработать механизмы по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Хотел бы обратить внимание на предложение казахстанской стороны о разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС. Это хорошая инициатива, ее нужно проработать", - сказал он, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

Также он пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС принять участие в круглом столе, который пройдет в начале 2020 года в Москве.

"Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчета", - заявил Медведев.

Также российский премьер рассказал о документах, которые планируется подписать по итогам встречи. В частности, он упомянул решение о подготовке Концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Плана действий по ее реализации.

Он выразил надежду на то, что Концепция, которая является инициативой России, будет представлена на саммите ШОС в июле 2020 году в Санкт-Петербурге.

Следующее заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Индии.

На данный момент членами ШОС являются восемь государств: Китай, Россия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Индия и Пакистан.

ШОС Россия Казахстан Дмитрий Медведев

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