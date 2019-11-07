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Индекс Мосбиржи впервые достиг исторической отметки в 3000 пунктов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг третий день подряд обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 3000 пунктов на фоне новой волны роста мировых рынков в свете новостей по торговым переговорам США-Китай.

К 14:10 индекс МосБиржи вырос до 3001,05 пункта (+0,7%), индекс РТС поднялся до 1483,02 пункта (+0,8%) - максимум с осени 2013 года; основные "фишки" на Московской бирже выросли в пределах 4,3%.

Лидерами роста среди бумаг, входящих в расчет основных индексов, выступают акции "Интер РАО" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "Норникеля" (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,8%), "РусГидро" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), Сбербанка (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%).

Мировые фондовые рынки растут на новостях, что США и Китай договорились о поэтапном сворачивании пошлин в рамках подготовки торгового соглашения, о чем сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, об установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, о мерах по защите интеллектуальной собственности и об открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

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