Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стабилизации нефти и негативной динамики индексов в Азии после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта в поддержку протестных выступлений в Гонконге, что может осложнить переговоры по торговой сделке с Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2926,4 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1438,03 пункта (-0,08%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,6%.

Доллар стоит 64,12 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%, "Роснефти" (-0,4%), "РусАла" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

Подорожали бумаги "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,1%).

В пятницу утром "Газпром" опубликовал отчет за III квартал по МСФО, согласно которому чистая прибыль составила 212 млрд рублей при прогнозе 194 млрд рублей, EBITDA - 369 млрд рублей при прогнозе 374 млрд рублей, а прибыль по курсовым разницам - 12,329 млрд рублей при ожидавшихся 14 млрд рублей.

Зарубежные рынки

В США в четверг биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения, в Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC. На этой неделе президент США Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

Объем промышленного производства в Японии в октябре упал на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальное сокращение с января 2018 года. Относительно октября прошлого года показатель рухнул на 7,4%.

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет, но завершает четвертую подряд неделю в "плюсе"; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,82 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,11 за баррель (без изменений к уровню среды). С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4.