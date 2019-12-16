Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3005,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1505,78 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар стоит 62,79 рубля (-0,11 рубля).

Выросли рублевые акции "РусАла" (+2,7%), "Яндекса" +1,6%), "Мечела" (+0,7%), "Распадской" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Просели бумаги "Татнефти" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,1%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу умеренно подросли, отступив от сессионных максимумов, на фоне новостей о согласовании торговой сделки США и Китая.

В министерстве торговли КНР сообщили в пятницу, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары.

Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран, пишет Bloomberg.

Агентство поясняет, что достигнутое соглашение состоит из девяти пунктов. В них говорится о спорных вопросах, касающихся таких тем, как защита интеллектуальной собственности, сельхозпродукция, финансы, валюта, транспарентность. Также фигурирует вопрос о наращивании торговли между сторонами и принципах решения споров в сфере торговли.

США и КНР при этом согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся немногочисленных разногласий: речь идет, например, о юридической экспертизе текста и о его переводе. После этого соглашение будет подписано представителями США и Китая.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Twitter.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%, китайский Shanghai Composite растет на 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

"Эта сделка - первый шаг на пути к интеграции двух очень отличающихся друг от друга систем. Цель в том, чтобы сделка была выгодна обеим сторонам", - сказал он в эфире CBS.

Лайтхайзер назвал соглашение "выдающимся", однако не решающим все спорные вопросы между сторонами. По его словам, работа над соглашением завершена, и стороны занимаются его переводом.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть в понедельник умеренно корректируется вниз после пятничного роста на новостях о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,07 за баррель (-0,2% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $59,84 за баррель (-0,2% и +1,5% в пятницу).

Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение о промежуточной торговой сделке в пятницу, поскольку ослабление торговых противоречий США и Китая улучшает перспективы спроса на нефть. Однако уже в понедельник трейдеры заняли осторожную позицию.