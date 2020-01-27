Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

МосБиржа пробила 3100п

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3098,66 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1573,45 пункта (-1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 62,35 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3%), АФК "Система" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,7% и -1,6% "префы"), "АЛРОСА" (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (-2,4%), "РусАла" (-2,4%), "Мечела" (-2%), "Магнита" (-2%), Сбербанка (-2%), ВТБ (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "Башнефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1%), "Аптечной сети 36,6" (+2%).

В США в пятницу, 24 января, индексы снизились до минимума более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Эпидемия коронавируса в Китае

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса. Такое решение ненадолго успокоило инвесторов.

В понедельник снижаются фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%) на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии в КНР.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны. Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин. При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Вводимые властями КНР усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают свыше 1 млрд человек, сообщило в субботу местное издание Global Times. Оно пояснило, что на тот момент уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действовал наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения. Таким образом, меры охватывают территорию, на которой проживают более 1,1 млрд человек.

Нефть

Нефть в понедельник также дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус; цена Brent находится на $2,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $58,67 за баррель (-2% и -2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $53,04 за баррель (-2,1% и -2,5% в пятницу).

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

Комментарии экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, "уханьский вирус" остается на первых строчках в лентах новостей (СМИ сообщают о 80 летальных исходах и более 2700 случаях заражения в КНР), что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска (на снижение "спроса на риск" указывают, в том числе, рост цены золота и сокращение доходности по госдолгу США).

В состоянии заметной коррекции остается и рынок энергоносителей - фьючерсы на нефть Brent пробили отметку $60 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение повышения доллара на фоне увеличения спроса на "защитные" активы, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает сохраняющееся давление на рынки новостей по распространению коронавирусной инфекции в КНР, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов - акций, валют и сырьевых товаров, включая нефть.

На этой неделе пройдет заседание ФРС США, в рамках которого будет принято решение по ставке. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне, что уже заложено в котировках, а основное внимание инвесторов привлекут комментарии, относящиеся к наращиванию баланса ФРС.

Индекс МосБиржи утром в понедельник может отступить в район 3100-3120 пунктов. В дальнейшем давление на рынок сохранится на фоне негативной динамики в Европе и США. При этом под конец торгов по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит российским бумагам отыграть часть потерь.

Из внешних факторов, кроме снижения цен на нефть, аналитик отметил волну ослабления валют emerging markets. Плюс к этому на рубль продолжит давить повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. В понедельник пройдет пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах доллар может закрепиться выше отметки 62 руб./$1, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62-63 руб./$1.