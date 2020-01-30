Уоррен Баффет продаст свой медиабизнес за $140 млн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. продаст дочернюю BH Media Group (BHMG), которой, в частности, принадлежат 30 ежедневных газет в США, медиакомпании Lee Enterprises Inc. за $140 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Lee Enterprises, Berkshire Hathaway предоставит ей долгосрочный заем в размере $576 млн под 9% годовых для финансирования сделки и рефинансирования долгов компании. По условиям сделки, Lee Enterprises также будет арендовать недвижимость BHMG в течение 10 лет.

Lee Enterprises, которой принадлежит 46 ежедневных газет в 21 штате США, а также ряд цифровых медиаактивов, управляла изданиями BHMG с июля 2018 года. "Мы не были заинтересованы продавать группу кому-либо другому по одной простой причине: мы считаем, что Lee имеет наилучшие возможности, чтобы преодолеть трудности, с которыми сталкивается отрасль", - заявил Уоррен Баффет.

В 2018 году Баффет признал, что он не ожидал продолжения падения спроса на газеты, и что его компания не смогла найти способ преодолеть падение рекламных доходов и тиражей, пишет агентство Bloomberg. По данным Pew Research Center, тиражи американских газет в тот год упали до минимального уровня с 1940 года. BHMG в течение последних нескольких лет сокращала свой штат, чтобы компенсировать падение рекламных доходов.

BH Media Group была создана в 2011 году после того, как Баффет приобрел одну из газет своего родного города Омаха Omaha World-Herald. С тех пор компания приобрела медиаактивы в 10 американских штатах.

По итогам торгов в среду, 29 января, акции Lee Enterprises подорожали на 66,7%.