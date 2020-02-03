Bloomberg допустил пересмотр цели по росту ВВП Китая из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Китая может снизить целевой уровень по росту экономики в 2020 году из-за вспышки нового коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обычно прогноз по росту ВВП по итогам года публикуется в марте. Аналитики ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

По данным собеседников агентства, правительство рассматривает различные меры для стимулирования роста экономики.

Рост ВВП Китая в 2019 году, по предварительным данным, составил 6,1%, то есть соответствовал предусмотренным планом экономического развития страны 6-6,5%. Тем не менее, это был минимальный подъем с 1990-х годов.

В 2018 году ВВП КНР вырос на 6,6%.

Из-за распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию, в январе были закрыты на карантин Ухань и некоторые другие города в провинции Хубэй. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Китаем, туризм и есть попытки ограничить торговлю. Вспышка инфекции заставила некоторые компании приостановить работу в Китае. На опасениях инвесторов, что инфекция вызовет спад спроса на нефть, упали цены на энергоносители.