Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая
Фото: Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Мальдивских островов c 3 февраля временно запретила въезд иностранным гражданам, которые прибыли с материковой территории Китая или сделали там пересадку. Это одна из мер по защите населения от уханьского коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Граждан Мальдив ограничение не затронет, объявил министр туризма страны Али Вахид.

Ранее Мальдивские острова закрыли прямое авиасообщение с Китаем. Семь граждан Мальдив, застрявших в разгар вспышки новой инфекции в Ухане, помогли вывезти из Китая власти Индии. Их сейчас держат на карантине вместе эвакуированными из Уханя гражданами Индии, отмечали в мальдивском МИД.

В 2019 году на Мальдивах побывали более 280 000 туристов из Китая, КНР обеспечивает островам самый большой приток отдыхающих.

На утро 3 февраля в Китае было подтверждено 17 238 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 148 случаев зафиксированы в других странах. На Мальдивы коронавирус еще не проник. Из заболевших умерли 362 человека, в том числе один за пределами Китая. Среди заразившихся в Китае было 16 иностранцев, двое из них уже выздоровели.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Мальдивские острова Али Вахид МИД Китай Ухань Индия

Новости по теме

Новости

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса со смертоносным SARS-CoV

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Новый коронавирус в Китае

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Крушение украинского самолета в Иране

Иран больше не будет передавать Украине материалы по сбитому "Боингу"

Совместное патрулирование Турции и РФ в Сирии отменено после инцидента в Идлибе

В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму

В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму

В ДНР сочли невозможным обмен "всех на всех" в текущей ситуации

Новый коронавирус в Китае

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');