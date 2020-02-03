На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

Фото: Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Мальдивских островов c 3 февраля временно запретила въезд иностранным гражданам, которые прибыли с материковой территории Китая или сделали там пересадку. Это одна из мер по защите населения от уханьского коронавируса.

Граждан Мальдив ограничение не затронет, объявил министр туризма страны Али Вахид.

Ранее Мальдивские острова закрыли прямое авиасообщение с Китаем. Семь граждан Мальдив, застрявших в разгар вспышки новой инфекции в Ухане, помогли вывезти из Китая власти Индии. Их сейчас держат на карантине вместе эвакуированными из Уханя гражданами Индии, отмечали в мальдивском МИД.

В 2019 году на Мальдивах побывали более 280 000 туристов из Китая, КНР обеспечивает островам самый большой приток отдыхающих.

На утро 3 февраля в Китае было подтверждено 17 238 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 148 случаев зафиксированы в других странах. На Мальдивы коронавирус еще не проник. Из заболевших умерли 362 человека, в том числе один за пределами Китая. Среди заразившихся в Китае было 16 иностранцев, двое из них уже выздоровели.