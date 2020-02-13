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ВТБ предложит клиентам экологичные банковские карты

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ намерен отказать от пластика при производстве банковских карт.

Как следует из заявления заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, вместо пластика будет использоваться экологичный биоматериал, который можно переработать и который не будет загрязнять окружающую среду.

Изготавливать карты будут из полилактида — возобновляемого биоисточника. При этом по "продолжительности жизни" они не будут уступать аналогам из стандартного пластика при сопоставимой стоимости выпуска.

При этом клиенты смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. Для тех, кто выберет вторую, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

В ВТБ рассчитывают, что на новую экологичную карту за год перейдут до 1 млн клиентов.

С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению.

ВТБ

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