Минприроды решило дать "ЛУКОЙЛу" три участка на Каспии только через аукцион

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос о предоставлении "ЛУКОЙЛу" трех участков (Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3) в Каспийском море, предложил выставить эти участки на аукцион, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно ответу министра, Минприроды поддерживает предложение "ЛУКОЙЛа" о необходимости развития сырьевой базы на Северном Каспии, где "уже создана уникальная инфраструктура по морской добыче и транспортировке углеводородов". Но в то же время глава ведомства указывает на неопределенность правового статуса Каспийского моря: подписанная в 2018 году конвенция о статусе водоема ратифицирована еще не всеми сторонами.

Кобылкин предложил выставить участки Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 на аукцион, "в условиях которого будут предусмотрены конкретные требования по наличию у недропользователя и дальнейшему развитию добычной и транспортной инфраструктуры региона". Такая формулировка условий сделала бы "ЛУКОЙЛ" явным фаворитом аукциона. В случае поддержки президентом РФ этого предложения министр попросил поручить Роснедрам организацию торгов на указанных в письме условиях. В "ЛУКОЙЛе" и Минприроды ситуацию комментировать не стали.

О передаче этих участков "ЛУКОЙЛу" в середине января попросил глава компании Вагит Алекперов на фоне дефицита запасов у дочерней структуры ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Алекперов предлагал выдать "ЛУКОЙЛу" эти участки по заявительному механизму, который предполагает, что после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов при условии, если на такие участки нет других претендентов.

В настоящее время "ЛУКОЙЛ" ведет разработку месторождений Корчагина и Филановского (добыча - около 7 млн тонн в год) в российском секторе Каспия.