Поиск

"ЛУКОЙЛ" отложил до 2027 года поисково-оценочное бурение на Северо-Тюленевской структуре

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" отложил бурение поисково-оценочной скважины на Северо-Тюленевской структуре в российской части Каспийского моря до 2027 года. Такие данные опубликованы в госреестре работ по геологическому изучению недр (ГИН).

В ноябре Минприроды сообщало, что компания намерена пробурить на участке две поисково-оценочные скважины: первую - глубиной 3500 метров, а вторую (зависимую) - глубиной 3850 метров. Отмечалось, что к строительству первой "ЛУКОЙЛ" приступит в 2025 году.

Изначально в карточке изучения Северо-Тюленевской структуры содержалась запись о планах строительства скважины глубиной 3850 м в 2024 году. После внесения изменений глубина была изменена на 3500 м, а срок строительства - на 2027 год. Иных карточек ГИН по лицензии на Тюлений участок Каспийского моря (частью которого является Северо-Тюленевская структура) в реестре нет.

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" купила на торгах в конце 2020 года Тюлений нефтегазовый участок, заплатив 82,6 млн рублей при стартовой цене 68,9 млн рублей. Лицензия получена 25 января 2021 года. Извлекаемые прогнозные ресурсы нефти по категории Dл на объекте составляют 25 млн тонн, газа - 65 млрд куб. м. Глубина моря в пределах участка - до 20 м. В 2021 году НК по итогам сейсмики на участке Тюлений подготовила Северо-Тюленевскую структуру.

"ЛУКОЙЛ" открыл в акватории Каспийского моря 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья в 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведет добычу на месторождениях имени Корчагина, имени Филановского и имени Грайфера. Общий объем производства превышает 7 млн тонн. Месторождение имени Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

ЛУКОЙЛ Минприроды Тюлений Каспийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

Минфин не поддержит создание отдельного демпфера по бензину Аи-95

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });