"ЛУКОЙЛ" отложил до 2027 года поисково-оценочное бурение на Северо-Тюленевской структуре

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" отложил бурение поисково-оценочной скважины на Северо-Тюленевской структуре в российской части Каспийского моря до 2027 года. Такие данные опубликованы в госреестре работ по геологическому изучению недр (ГИН).

В ноябре Минприроды сообщало, что компания намерена пробурить на участке две поисково-оценочные скважины: первую - глубиной 3500 метров, а вторую (зависимую) - глубиной 3850 метров. Отмечалось, что к строительству первой "ЛУКОЙЛ" приступит в 2025 году.

Изначально в карточке изучения Северо-Тюленевской структуры содержалась запись о планах строительства скважины глубиной 3850 м в 2024 году. После внесения изменений глубина была изменена на 3500 м, а срок строительства - на 2027 год. Иных карточек ГИН по лицензии на Тюлений участок Каспийского моря (частью которого является Северо-Тюленевская структура) в реестре нет.

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" купила на торгах в конце 2020 года Тюлений нефтегазовый участок, заплатив 82,6 млн рублей при стартовой цене 68,9 млн рублей. Лицензия получена 25 января 2021 года. Извлекаемые прогнозные ресурсы нефти по категории Dл на объекте составляют 25 млн тонн, газа - 65 млрд куб. м. Глубина моря в пределах участка - до 20 м. В 2021 году НК по итогам сейсмики на участке Тюлений подготовила Северо-Тюленевскую структуру.

"ЛУКОЙЛ" открыл в акватории Каспийского моря 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья в 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведет добычу на месторождениях имени Корчагина, имени Филановского и имени Грайфера. Общий объем производства превышает 7 млн тонн. Месторождение имени Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.