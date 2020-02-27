Рынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2967,15 пункта (-1,7%), индекс РТС - 15427,71 пункта (-2,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Доллар поднялся до 65,67 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,9%), АФК "Система" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Мечела" (-2,8%), "Роснефти" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), "Интер РАО" (-2%), "Яндекса" (-2%), "РусГидро" (-2%), "ФСК ЕЭС" (-1,9%), "Россетей" (-1,9%), "РусАла" (-1,8%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+2,1%), "Селигдара" (+1,7%), Polymetal (+0,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (+2%).

В США индексы накануне показали смешанную динамику: Dow и S&P 500 снизились пятые торги подряд, в то время как Nasdaq вырос. Давление на рынок продолжили оказывать опасения по поводу быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Опубликованные в среду статданные показали, что продажи новостроек в США в январе взлетели до максимума с июля 2007 года. Продажи новых домов в США в прошлом месяце подскочили на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 764 тыс. в пересчете на годовые темпы.

В Азии в четверг вновь преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавляет всего 0,03%) и ощутимо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,1%) на тревогах по поводу распространения коронавируса.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2744 человека, зарегистрировано 78497 случаев заболевания.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса в целом удастся взять под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Нефть в четверг продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent находится почти на $2,5 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $52,03 за баррель (-1,5% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI - $48,01 за баррель (-1,5% и -2,3% накануне).

На рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире, отмечает Dow Jones.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон предопределил возобновление снижения рынка акций в четверг. "Вирусный фактор" по-прежнему негативно воздействует на готовность инвесторов к принятию риска - на этот раз поводом к всплеску волатильности по фьючерсам на западные фондовые индексы стали сообщения об обнаружении в США случая заражения, не связанного с известным очагом распространения, а также сравнительно быстрое увеличение случаев заражения за пределами КНР. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение доллара на фоне сокращения "спроса на риск" на рынках в целом.

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что если ранее основные опасения вызывала ситуация в Китае, то сейчас фокус внимания инвесторов сместился за пределы Поднебесной. Рост количества заболевших в других странах начинает оказывать все больше влияния на рыночную ситуацию. В среду за пределами КНР количество заболевших выросло на 18%, и темпы роста ускоряются - со 100 человек в день неделей ранее до 500 человек по итогам среды. Особое внимание инвесторов приковано к Южной Корее и Италии, которые занимают второе и третье место по количеству зараженных. Власти этих стран предпринимают попытки сдержать распространение инфекции, однако пока это не дает существенных результатов. Сложившаяся ситуация приводит к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует преобладанию продаж в высокорисковых активах и бегству инвесторов в активы-убежища. На фоне падения рынков акций, хорошо себя чувствует золото, котировки которого закрепились в районе $1650 за тройскую унцию, и американские облигации - доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,3%.

В четверг внимание инвесторов будет обращено на блок важной макроэкономической статистики из США: вторая оценка ВВП страны, заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Статистика вряд ли сможет кардинально поменять рыночные настроения, однако в случае выхода хороших данных, она способна стать поводом к коррекции.

Индекс МосБиржи может опуститься в диапазон 2950-3000 пунктов. При этом в ходе сессии сохранение негативных настроений на мировых площадках будет способствовать отступлению рынка к нижней границе этого диапазона и попыткам ее пробоя. Доллар может подняться выше 65,5 руб. В дальнейшем давление на российскую валюту сохранится, а доллар попытается сделать существенный шаг в направлении верхней границы диапазона 65-66 руб., считает Зварич.