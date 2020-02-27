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ФАС будет мониторить цены на авиабилеты на фоне ограничения рейсов из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России обещает вести мониторинг цен на авиабилеты на фоне ограничений рейсов из-за эпидемии коронавируса.

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ФАС будет следить за тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках они не поднимали цены на внутренних направлениях.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.

Кроме того, с 1 марта будет ограничено авиасообщение между РФ и Южной Кореей, рейсы сохранят только "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", сообщила накануне вице-премьерТатьяна Голикова. "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.

ФАС

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