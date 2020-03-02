Добыча нефти в России за два месяца выросла на 1,1%, до 92,54 млн тонн

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В январе и феврале 2020 года добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 92,54 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,3 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В феврале 2020 года в России добыто 44,66 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 3,2% выше показателя февраля 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,29 млн баррелей.

"Роснефть" с начала года добыла 31,98 млн тонн (в феврале - 15,41 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 13,41 млн тонн (6,48 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 9,99 млн тонн (4,83 млн тонн), "Газпром нефть" - 6,31 млн тонн (3,1 млн тонн), "Татнефть" - 4,84 млн тонн (2,34 млн тонн), "Башнефть" - 3,09 млн тонн (1,49 млн тонн), "Славнефть" - 2,25 млн тонн (1,07 млн тонн), "НОВАТЭК" - 1,34 млн тонн (636,09 тыс. тонн), "РуссНефть" - 1,16 млн тонн (560,5 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за два месяца добыли 14,6 млн тонн нефти и газового конденсата (в феврале - 7,04 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 3,23 млн тонн нефтяного сырья (в феврале - 1,54 млн тонн).