Поиск

Добыча нефти в России за два месяца выросла на 1,1%, до 92,54 млн тонн

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В январе и феврале 2020 года добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 92,54 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,3 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В феврале 2020 года в России добыто 44,66 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 3,2% выше показателя февраля 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,29 млн баррелей.

"Роснефть" с начала года добыла 31,98 млн тонн (в феврале - 15,41 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 13,41 млн тонн (6,48 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 9,99 млн тонн (4,83 млн тонн), "Газпром нефть" - 6,31 млн тонн (3,1 млн тонн), "Татнефть" - 4,84 млн тонн (2,34 млн тонн), "Башнефть" - 3,09 млн тонн (1,49 млн тонн), "Славнефть" - 2,25 млн тонн (1,07 млн тонн), "НОВАТЭК" - 1,34 млн тонн (636,09 тыс. тонн), "РуссНефть" - 1,16 млн тонн (560,5 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за два месяца добыли 14,6 млн тонн нефти и газового конденсата (в феврале - 7,04 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 3,23 млн тонн нефтяного сырья (в феврале - 1,54 млн тонн).

Роснефть ЦДУ ТЭК Башнефть ЛУКОЙЛ Сургутнефтегаз Татнефть

Новости

"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens

Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю

Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю

Нефть завершает февраль падением более чем на 10%

Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в семь раз

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин

Минпромторг расширил перечень облагаемых "налогом на роскошь" машин

Рынки акций Европы теряют 4-5% на опасениях по поводу коронавируса

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');