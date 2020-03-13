Рынок акций РФ на старте торгов вырос по индексам на 0,2-0,6%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips, индексы после короткого падения развернулись вверх в рамках технического отскока на фоне наметившейся коррекции в нефти и фондовых фьючерсах в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%, далее рост ускорился до 0,8-2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2290,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 972,62 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,5%.

Доллар упал до 73,75 рубля (-1,11 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+4,5%), Сбербанка (+3,1%), "РусГидро" (+3%), "Газпрома" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), ВТБ (+1,6%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" 19 марта рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 2019 год, сообщила компания. Также будут рассмотрены вопросы о созыве годового общего собрания акционеров компании.

Подешевели бумаги АФК "Система" (-1,9%), "Яндекса" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Магнита" (-1,2%), "Норникеля" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%).

В США в четверг индексы обвалились более чем на 9,4-10% - это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Следом в пятницу продолжила падение фондовая Азия, хотя к российским торгам обвал несколько замедлился (японский Nikkei 225 упал на 6,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,4%, китайский Shanghai Composite теряет 1,3%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,8%) и отскакивает нефть.

Федеральный резерв провел интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму в $1,5 трлн, но это не сказалось на настроениях участников рынка на фоне все новых новостей о распространении коронавируса. Банк Японии вне графика предложил купить в пятницу в рамках операций РЕПО облигаций на 500 млрд иен ($4,7 млрд). Европейский центральный банк в четверг также предложил меры по поддержке рынков.

Участники рынков ждут новых шагов от регуляторов, опасаясь кризиса ликвидности. В условиях неопределенности растет спрос на доллары как мировую резервную валюту.

Происходящее на рынке увеличивает риск цепочки дефолтов. Стоимость страхования долгов европейских компаний с кредитными рейтингами инвестиционного уровня выросла до самого высокого уровня с 2016 г.

Цена Brent утром в пятницу находится на $0,75 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времен составила $33,93 за баррель (+2,1% и -7,2% в четверг), апрельская цена WTI - $32,21 за баррель (+2,3% и -4,5% накануне).

Недельное падение нефти может стать максимальным с 2008 года - цены обвалились более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынки остаются в состоянии неопределенности, что пока препятствует возвращению долгосрочных инвесторов и заставляет говорить о сохранении рисков углубления коррекции вниз по индексу РТС. Вместе с тем, в пятницу не исключена возможность некоторого повышения за счет закрытия спекулятивных "коротких" позиций после заметного движения вниз. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 74 руб., продажи валюты Центральным банком в рамках "бюджетного правила" отчасти компенсируют негативное влияние внешнего фона на курс рубля.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, распространение коронавируса за пределами Китая остается источником волатильности на обвалившихся рынках, отыгрывающих заявления президента США Дональда Трампа о запрете въезда в США из стран ЕС, а также введение ограничений в других странах. Действия ФРС по предоставление ликвидности через операции краткосрочного РЕПО в объеме $500 млрд (всего регулятор планирует объем вливаний в размере $1,5 трлн) существенную поддержку не оказали. Поводом же для восстановления может стать снижение ставки ФРС на заседании 17-18 марта и вероятное объявление QE.

Инвесторы обеспокоены возможной недостаточностью экстренных фискальных и монетарных стимулов для сдерживания угрозы замедления мировой экономики. Высокая степень неопределенности заставляет опасаться продолжения фазы повышенной волатильности и сохранения невысокого аппетита к риску.

Индекс МосБиржи в пятницу способен предпринять попытку отскока в пределах 1%. Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры. При приближении к заседанию ФРС не исключена позитивная динамика, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индексы США вошли в "медвежью" фазу, Dow Jones записал в свою историю худшее падение за день с 1987 года. Более того, если ситуация не поменяется, то текущая неделя будет худшей за всю историю индекса. Проблема уже состоит не в коронавирусе, а в ликвидности. ФРС планирует предоставлять до $1 трлн в краткосрочных займах для банков каждую неделю. До конца апреля также регулятор будет покупать облигации на $60 млрд ежемесячно. Банк Канады также расширил программу ликвидности, планируя с понедельника покупать облигации на 500 млн канадских долларов ежедневно. Также принимаются новые форматы 6- и 12-месячных РЕПО. В любом случае, экстренные меры по предоставлению ликвидности в США и Канаде говорят о возникновении проблем в финансовой системе.

Нефть начинала пятницу снижением, но затем котировки заметно выросли. Также изменилась динамика фьючерсов на американские индексы. В нефти может наблюдаться технический отскок после падения более чем на 25% за прошедшую неделю. Столь сильное снижение котировок наблюдалось лишь в январе 1991 года, когда США начали операцию против Ирака, захватившего Кувейт. Однако отскок может оказаться временным явлением, поскольку на рынке ждут увеличения ежедневного предложения на 4 млн б/с, напоминает Кочетков.